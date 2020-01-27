После срыва встречи в Израиле российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, в Кремле объяснили ситуацию и дали прогнозы на будущее

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал на росТВ взаимоотношения его начальника и Зеленского. По его словам "между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события".

При этом он подчеркнул, что контакт между ними не является "ничем сенсационным": "Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс"

По поводу несостоявшейся встречи двух глав Песков отметил: "Отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Как говорится в сообщении Телеграм-канала Klymenko Time, комментарий Пескова показателен по нескольким причинам и дает возможность ожидать каких-то значительных перемен в конце зимы и весной 2020.

"Этот комментарий показателен по двум причинам. Во-первых, тон комментария - явно располагающий к дальнейшим переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе. Во-вторых, эти слова Пескова прозвучали после недавней новости об отставке Суркова. В плане переговоров ждем активный февраль и активную весну".

Ранее мы сообщали, стало известно, почему помощник Путина Вячеслав Сурков, курировавший Донбасс, подал в отставку. По словам кремлевского политтехнолога Алексея Чеснакова, изменился курс по Украине, что и стало причиной ухода Суркова.

Эксперт не объяснил, о каком конкретно изменении курса идет речь, но раньше рассказывал, что Сурков выступает против уступок украинской стороне по вопросам, связанным с Донбассом. Другие российские чиновники, близкие к Путину, имеют другие взгляды. В том числе вице-премьер Дмитрий Козак, который пользуется исключительным доверием Путина. К слову, курировать украинское направление теперь будет именно Козак.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.