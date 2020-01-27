Украине выгодно, чтобы президент Владимир Зеленский и его российский коллега как можно дольше находились у власти

Об этом в интервью одному из телеканалов сказа известный украинский политолог и журналист Виталий Портников, передает Politeka.

Он уверен, что на данный момент граждане Украины не способны сделать хоть какие-то минимальные усилия для того, чтобы найти альтернативу «популистско-охлократической власти», за которую сами проголосовали.

«Замена может произойти только тогда, когда мы можем понимать, кто следующий возьмет украинскую булаву, а пока что у нас в стране хаос и неуправляемость как государственного аппарата, государственных институций, так и самого общества», – уверен он.

Сейчас же нет никаких ориентиров, и все чего-то ждут. Вместе с тем люди не понимают, что вообще происходит в стране, а это говорит только об одном: в Украине сейчас мы наблюдаем совершенно неконтролируемый и неуправляемый процесс.

Яркий пример этому – скандал с «пленками Гончарука». Несмотря на озвученную в них информацию, никаких последствий не было.

«Это сумасшествие, это за гранью политики, потому что мы не знаем, что может произойти завтра-послезавтра, никто ничего не понимает – ни среди политиков, ни среди людей, которые находятся во власти», – резюмирует журналист.

Именно поэтому, уверен он, для Украины как никогда важна стойкость действующей власти, потому что в противном случает будет крах.

«Вне зависимости от того, насколько президент Зеленский способен занимать пост президента Украины, важно, чтоб он оставался на занимаемой должности, пока мы не найдем альтернативу», – подчеркнул Портников.

Аналогичная ситуация и в России, уверен политолог. Путин – идеальный «могильщик» империи, который подчистую повторяет сценарий Брежнева. При генсеке тоже все верили в стабильность и незыблемость, тогда как крах Советского Союза приближался.

Напомним, у Путина забредили о присоединении новых украинских территорий.

Как сообщала Politeka, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что в Кремле раскрыли правду об отношениях Путина с Зеленским.