Депутат Государственной думы РФ из аннексированного Крыма Андрей Козенко назвал территории так называемых ЛНР/ДНР "особыми субъектами" РФ

Заявление Козенко опубликовано на YouTube-канале телекомпании "Юнион", передает Politeka.net

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации”, - заявил он и призвал наращивать экономические связи и политическое сотрудничество с сепаратистскими “республиками”.

По мнению Козенко, Россия тем самым "дает посыл всей территории Украины, как нужно объединяться" и создавать новые сепаратистские пророссийские движения.

Выступление Козенко прошло в аннексированном Симферополе во время празднования 366 годовщины Переяславской Рады. Также на “празднике” присутствовали сепаратисты из псевдо республик. Характерно, что собрались сепаратисты возле памятника Богдану Хмельницкому, которого в Украине часто критикуют за подписания союза с Москвой.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин собирается давить на президента Украины Владимира Зеленского в части признания сепаратистов, что может привести к гражданской войне на территории страны. Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на Youtube-канале.

При этом стоит помнить, что Владимир Путин и дальше планирует создание "Новороссии" на территории Украины. Он тешися мечтой захватить большую часть Украины, чтобы создать на этих территориях концепт вымышленной "Новороссии".

По словам журналиста Виталия Портникова, своим визитом в оккупированный российскими войсками Крым лидер Кремля намекнул Украине о готовности начать войну в Черном море.

Напомним, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.