В правительстве анонсировали увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова

Его уволят с должности в течение ближайших недель. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в кулуарах форума "Дороги UA 2020".

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета. Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", – заявил Криклий.

О том, кто будет руководить "Укрзализницей" после Кравцова, пока неизвестно.

Также по словам Криклия, "в ближайшее время" будут менять руководство УЗ, потому что украинцы получали услугу крайне низкого качества.

Напомним, что Евгений Кравцов, глава "Укрзализныци", чьми доходами занялось ГБР, опубликовал свои доходы. Документы были поданы за 2018 год. В них указано, что зарплата его составила 9,75 млн гривен. В среднем он получал около 812 тысяч гривен. Кривцов еще задекларировал подарок от жены на сумму 118 тысяч гривен, а также 20 тысяч долларов и 240 тысяч гривен на счетах в банке.

Ранее мы сообщали, что раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова. Сотрудники Госбюро расследований Украины открыли криминальное производство в отношении бывшего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунера.

Согласно документу, производство открыто 27 декабря 2019 года по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сообщалось, что внеплановая проверка заставила вздрогнуть начальство «Укрзализныци», которое оказало некоторым работникам материальной помощи на оздоровление в размере двух окладов.

Напомним, что в октябре 2019 года под стенами Офиса Президента прошли акции протеста железнодорожников. Сотрудники “Укрзализныци” требовали “повысить зарплаты, улучшить условия труда, не допустить массового сокращения сотрудников и, главное, уволить главу УЗ Евгения Кравцова”. Раскритиковали работу Кравцова и члены парламентского транспортного комитета. Народные депутаты “выразили возмущение тем, что предприятие не инвестирует в подвижной состав, а лишь отчитывается о прибылях и эффективности”.

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