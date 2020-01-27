Выступления Владимира Зеленского и Алексея Гончарука на Всемирном экономическом форуме в Давосе показало, что они ничего не соображают в вопросах экономики и даже не пытаются в них разобраться

Как сообщает Хвиля, об этом заявил директор Центра антиолигархической политики Владимир Ларцев.

Так, его удивили слова президента о том, что украинская власть освободит на два года от налогов на прибыль иностранных покупателей госпредприятий, которые заплатили за них в Госбюджет $10 млн+. Эксперт пояснил, что Конституция не предусматривает возможность изменения налоговых норм главой государства. Кроме того, освобождение прибыльного госпредприятия, купленного иностранцами, от налога на прибыль значительно снизит его продажную цену.

Кроме того, Ларцев раскритиковал инициативу премьер-министра Украины по передаче «Укрзализныци» под управление немецкой компанией «Deutsche Bahn». Эксперт подчеркнул, что подобные схемы по передаче государственной собственности под управление другим компаниям «является теневой формой отчуждения/приватизации».

Ларцев подчеркнул, что «Deutsche Bahn» является государственной компанией, которая ежегодно получает дотации из бюджета.

«Что же при такой ситуации «Укрзализница» может получить от «Deutsche Bahn» в материальном выражение? Только закупить у неё (бесплатно они ничего не отдадут) у немецкого оператора железнодорожных сообщений списанные тепло/электровозы и вагоны. То есть мы имеем «тот же вид, но сбоку», что и с закупкой Украиной 70-ти сверх дорогих дизельных локомотивов компании «Дженерал электрик», - подчеркнул эксперт.

Ларцев также указал на то, что при выборе компании, которая будет управлять «Укрзализныцей», не проводился конкурс или обсуждения со стороны правительства.

Ларцев также подчеркнул, что в целом передача «Укрзализныци» кому-либо в управление не входит в компетенцию премьера. По его словам, это прерогатива Верховной Рады.

«Прошло уже 8 месяцев с даты вступления в должность Президента Владимира Зеленского, и почти 5 месяцев – с момента назначения премьер-министром Алексея Гончарука и формирования его правительства. Если для того, чтобы научиться искусству государственного управления этого времени ещё мало, то для того, чтобы перестать использовать дешёвые приёмы шоу-бизнеса и грантоедских организаций для личного пиара и научиться хоть немного вникать в сложные вопросы экономики – уже достаточно», - подытожил эксперт.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Зеленский впервые признался, почему на самом деле не уволил Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук будет уволен в этом году, президент сделал заявление.