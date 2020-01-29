Владимир Зеленский зря поверил в то, что Владимир Путин может действительно вывести оккупационные войска с Донбасса

Об этом в интервью журналистам рассказал эксперт и военный обозреватель Михаил Жирохов, передает Апостроф.

Он отметил, что в Минских соглашениях нет пункта, в котором бы говорилось об отводе войск.

Жирохов напомнил, что это исключительно инициатива Владимира Путина, которую он озвучил в 2016 году, и на которую формально согласился Петр Порошенко. Тогда ВСУ демонстративно отвели из Петровского, но через пару дней войска вернулись на свои позиции.

"Новому украинскому президенту Путин "надул в уши", что это будет очень хорошая миротворческая инициатива, и Зеленский на это купился", - объяснил военный обозреватель.

По словам Жирохова, российско-оккупационные войска заняли позиции, которые силы ООС оставили еще в ноябре.

Есть политические решения по установлению мира, договоренности, о которых говорит глава государства Владимир Зеленский - и исходя из этого формулирует свои заявления прес-центр штаба ООС.

Но игнорировать факт, который был зафиксирован наблюдателями ОБСЕ - невозможно. Михаил Жирохов утверждает, что большой плюс в том, что мы впервые официально признали захват наших позиций.

"Я не верю, чтобы боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 - Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел", - объяснил эксперт логику.

Подытоживая, Михаил Жирохов добавил, что Украина после Нового года потеряла 11 бойцов и получила "холодный душ".

"Сейчас министр обороны получил картину реальных дел на фронте, в обществе царят общие негативные настроения, а украинские войска понесли огромные для позиционной войны потери - погибли 11 военнослужащих за 20 с лишним дней. От всего этого приходит понимание, что позиции надо менять, а миротворческие инициативы нашего президента не отвечают интересам Украины. Мы получили холодный душ, который старые-новые лица в Генштабе приводит в чувство. Вспоминают, что отвода нет в Минских соглашениях, он не имеет гуманитарного значения - обстрелы жилых районов продолжаются. Поэтому начинают понимать, что отвод не имеет никакого смысла", - резюмировал обозреватель в общении с журналистами.

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