В ОПУ не ожидали такой реакции от США

Окружение президента Владимира Зеленского было ошарашено решением Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине

Об этом в интервью журналистам рассказал экс-глава СНБО Александр Данилюк, передает издание The Daily Beast.

По его словам, команду главы государства также удивило требование лидера Белого дома согласиться на расследование, касающееся дела о его импичменте.

Как утверждает Александр Данилюк, Украина и США пытались сформировать дорожную карту сотрудничества. Среди множества вопросов в ней в том числе рассматривались предложения экспорта американского газа.

Сам Данилюк активно сотрудничал с экс-советником Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном над созданием официальных рамок для американо-украинских отношений.

Бывший глава СНБО обвинил США в срыве официальных переговоров 10 июля: в то время, как стороны должны были говорить о дорожной карте, внезапно "встал вопрос о расследовании" в деле об импичменте лидера Белого дома Дональда Трампа.

"Посол США в ЕС Гордон Сондленд неожиданно вспомнил о требованиях Трампа к Зеленскому согласиться на расследование Байдена. После вмешательства Сондленда в разговор Болтон закончил официальную встречу", – поделился воспоминаниями Данилюк.

Он также заявил, что узнав о заморозке военной помощи США, команду Владимира Зеленского охватила паника, поскольку украинский президент был убежден, что это просто ошибка.

Чтобы узнать, что это все значит, как рассказывает Александр Данилюк, он сам отправлял запрос в Совет нацбезопасности США, однако так и не получил ответа.

Ранее мы сообщали, стало известно, как Трамп отомстил Зеленскому за отказ начать расследование против Байдена.

По словам задержанного соратника адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса, президент США дал указание вице-президенту Майку Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского, поскольку Киев якобы отказался продолжить расследование против оппонента Белого дома.

Парнас также добавил, что Киеву поставили резкий ультиматум: если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с Соединенными Штатами станут "испорченными".

Также мы сообщали о том, как именно Дональд Трамп шантажировал Украину. Ситуацию в мемуарах описал бывший советник лидера Белого дома Джон Болтон.

По его информации, Трамп затянул с военной помощью для Украины в размере 391 млн долларов с тем, чтобы заставить тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.