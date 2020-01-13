Святослав Вакарчук після відпочинку в Таїланді повернувся до Києва

44-річний лідер партії "Голос" прибув рано вранці, повідомляє Страна.





Популярний музикант і політик відпочивав у Таїланді разом зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Борт PS727 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) з Бангкока прибув в українську столицю в 3:58 ранку.

Журналістам вдалося з'ясувати низку цікавих подробиць про поїздку політика. Так, вартість перельоту бізнес-класом за маршрутом Київ-Бангког і назад орієнтовно склала $3500-4000.

За інформацією пасажирів, нардепа і його супутницю виводили з літака в індивідуальному порядку.

"Вакарчука з літака зустрічала машина прямо біля трапа, вивели спочатку його разом з жінкою, з якою він летів, почекали, щоб поїхали і тільки потім випустили бізнес-клас та всіх інших", - сказав пасажир.

Також стало відомо, що пара не прийшла за багажем самостійно - зі стрічки його знімали двоє невідомих, які, імовірно, є охоронцями лідера партії “Голос”. Ймовірно, Вакарчука попередили, що в аеропорту його будуть зустрічати журналісти.

Варто відзначити, що нардеп намагався приховати інформацію про свій відпочинок. Тим не менш у пресу потрапила низка цікавих фактів.

Варто відзначити, що нардеп намагався приховувати інформацію про свій відпочинок в Таїланді. Проте в мережу потрапили пляжні фото політика з дружиною Лялею Фонарьовою.

Пару зняли під час морського відпочинку на популярному курорті.

Відзначимо, що Вакарчук останнім часом регулярно потрапляє в скандали. Так, ми писали про пригоди рок-зірки в Мінську. Лідер "Голоси" розважав гостей новорічної вечірки, організованої всесвітньо відомим розробником комп'ютерних ігор Warmgaming, передавала Politeka.net. Гонорар Вакарчука, за наявною інформацією, вимірювався сумою в євро з п'ятьма нулями.

Також Politeka писала, що у Вакарчука дивно виправдалися через траур на пляжі, українці не зрозуміють: "Святослав в будиночку"

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

Як повідомляла Politeka, Вакарчук Порошенко і Яценюк у військових формах підірвали мережа, фото вражають: "Батальйон Конча-Заспа"



