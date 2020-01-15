Народний депутат Святослав Вакарчук заявив, що новорічні свята він провів у Таїланді

Про це політик розповів у коментарі виданню "Радіо Свобода". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами нардепа, його вибір припав на Таїланд, бо цю країну відвідує більшість українців.

"Так, я їздив в Таїланд. Я там був кілька днів (десь в районі тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї. Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Тому, до речі, летіли рейсом МАУ", - заявив народний депутат.



Нагадаємо, вартість перельоту бізнес-класом за маршрутом Київ-Бангког і назад орієнтовно склала $3500-4000.

За інформацією пасажирів, нардепа і його супутницю виводили з літака в індивідуальному порядку.

"Вакарчука з літака зустрічала машина прямо біля трапа, вивели спочатку його разом з жінкою, з якою він летів, почекали, щоб поїхали і тільки потім випустили бізнес-клас та всіх інших", - сказав пасажир, який летів разом з ним.

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