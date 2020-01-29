Жителям Крыма обещали снижение цен после завершения строительства Керченского моста.

Как рассказали жители аннексированного украинского полуострова в интервью «Апострофу», их постоянно кормят «завтраками». Сначала обещали, что хорошая жизнь наступит после прихода России, потом просили переждать переходной период. Когда экономическая ситуация не наладилась, власти предложили подождать запуска Керченского моста, а после – запуска железнодорожной магистрали.

«Ни я, ни мои родственники и знакомые в такие россказни уже не верим», - поделилась с журналистами жительницам Симферополя.

Крымчане надеялись, что после налаживания прямого сообщения с Россией цены на полуострове поползут вниз. Однако этого не случилось. Поезда через мост запустили еще в декабре прошлого года, но цены на продукты только взлетели вверх.

Фермер из Джанкойского района отметил, что денег даже на скот не хватает - нет кормов.

Оккупационное руководство Крыма признает проблемы. Да и президент России Владимир Путин уже не делает вид, что в Крыму все хорошо. Во время последнего визита в Ялту Путин заявил, что недоволен социально-экономической ситуацией в регионе. По его словам, в Крыму нужно «навести порядок».

Тем временем цены на продукты питания на полуострове растут. Существенно подорожали промышленные товары, строительные материалы, корм для скота. Цены на некоторые продукты питания, которые везут из России, остаются в пределах нормы. Но дефицитные товары растут в цене очень быстро.

Из-за провальной политики по Крыму Путин решил использовать свой фирменный прием – отмежеваться от крымских проблем, назначив виновными местное начальство. Именно с этим эксперты связывают резкое выступление российского президента во время выступления в Ялте.

Напомним, что Украина сможет вернуть Крым, у Путина ошарашили циничным условием: «другого варианта нет».

Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.

Также Politeka писала, что россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".