Люди масово виїжджають з міста "на кістках ГУЛАГу"

Житло в місті Воркута і сусідніх селищах коштує дуже дешево, а комуналка так дорого, що простіше подарувати квартиру кому-небудь, ніж знайти покупця

У муніципалітету зібралося близько 5 тисяч порожніх квартир. Щорічно звідси їдуть по 2000 чоловік, ще 800 помирають, не дочекавшись евакуації.

Населення скорочується з кожним роком все більше і більше.

Жителі міста скаржаться на те, що квартири стають баластом: і не продаси, і комунальні послуги треба оплачувати.

Власники квартир регулярно передають в дар міській владі свої квартири через неможливість їх продати, і це житло використовується для переселення людей з аварійних будинків.

"Житло в селищах міського типу не затребуване, і нещодавно був випадок, коли житель селища Північний безкоштовно запропонував свою трикімнатну квартиру будь-кому", - зазначив представник адміністрації Воркути.

Також за інформації інших видань, місцевим жителям не просто ніде працювати (у Воркуті закрилися більшість вугільних шахт), їм навіть немає чим покрити борги за комуналку.

Тому вони відчайдушно намагаються отримати хоч якісь гроші. Багато здаються і просто дарують свої квартири місту. На балансі адміністрації накопичилося вже близько 5 тисяч порожніх квартир.

У мережі показали моторошні фото порожнього міста. На них видно, що місто вимирає - будинки розвалюються, людей на вулицях практично немає.

У користувачів мережі новина викликала бурхливу реакцію. Одні заявили, що вся Росія вимирає. Раніше вимирали села, а нині цілі міста. Інші відзначили з сарказмом, що незабаром влада може ввести податок на самовід'їжджаючих і що Крим почав вилазити боком.

"Так вся Росія вимирає", "Введуть податок на самовід'їжджаючих", "Ось він, прорив в комунізм - квартири ДАРУЮТЬ!", "Воркуту зробити столицею Мордора", "Це вже прорив? або ривок?. Я шось заплутався. Вимирали села, тепер міста почали. Крим наш вилазить боком.."

Раніше ми писали про те, що нещодавно звалилася путінська Арена за $150 млн.

Арена в Омську проіснувала всього 12 років, а будувати її почали ще з середини 2000-х.

Остаточно добудували її в 2007 році за колосальні 150 млн доларів. Арена тоді відповідала всім міжнародним стандартам.

За 12 років стадіон так занепав, що реконструювати його було неможливо. 11 вересня 2019 року був повністю знесений, як небезпечний об'єкт.

У мережі з'явилося відео, як робочі проламують центральні опори стадіону.

Влада планує побудувати новий стадіон вже 2020 року, але на даний момент ще немає навіть проекту.

У мережі негативно відреагували на знесення арени, зазначивши, що це жахлива ситуація і колосальні гроші викинуті на вітер. Також деякі проводять паралелі з будівництвом Кримського мосту: "Вгадайте, скільки він протягне".

Як повідомляла Politeka, київська влада витратили величезну суму на нові сходинки на Пейзажній алеї.

Також Politeka писала, що будівельні норми в Україні зміняться назавжди.

Раніше ми писали, про знесення цілих кварталів: до чого готуватися українцям.