Экс-президент Украины Петр Порошенко желает большей власти и никогда не остановится перед достигнутым

Такое мнение высказал экономист, политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин для издания Главред. По его мнению, пятый президент настроен на кровь, и если он снова получит власть, то действовать будет еще более жестко и кроваво.

Политолог объяснил это тем, что Порошенко стал лидером мощной кланово-олигархической группы, которая сильно выросла за пять лет его президентства, и всячески стремится сохранить свои позиции.

Соскин отметил, что до 2014 года Порошенко практически все потерял, он был лузером и никогда не являлся самостоятельным игроком. На самом деле Порошенко - это «умная бестия», и, получив власть, он действительно станет действовать гораздо жестче.

По словам Соскина, Владимир Зеленский сильно отличается от своего предшественника. Порошенко считает себя готовым маршалом всех времен и народов. Политолог считает, что именно из-за этого мы сегодня имеем войну с Владимиром Путиным.

Также ранее сообщалось, что политолог Руслан Бизяев выразил мнение, что при той ситуации, которая сейчас существует в правоохранительных органах Украины экс-президента Петра Порошенко никогда не посадят.

"Я не вижу с этими правоохранительными органами реальной перспективы посадки Петра Алексеевича. Там все очень печально, там половина детей сельских участковых и такое серьезное дело они не доведут до конца. Я думаю, что этим вопросом придеться заниматься лично Владимиру Зеленскому. Также, как он лично занимается тарифами на ЖКХ", - отметил политолог.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.