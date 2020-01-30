В Российской Федерации наблюдается серьезная проблема, которую пока не могут исправить

Из-за огромной территории в России наблюдается серьезная проблема - теряется эффективная связь между мелкими элементами страны.

Такое мнение высказал бывший начальник экспертного управления администрации президента России Симон Кордонский в интервью Лента.ру.

Он отметил, что страна слишком большая, поэтому порядок наводить в ней достаточно сложно, для этого необходимо иметь соответствующий бюджет, а также иметь хорошие силовые структуры.

"Из факта существования такой территории и плохой связности ее элементов и возникает необходимость огромного аппарата управления. Чтобы содержать этот аппарат управления, нужны опять ресурсы... То есть это такой нескончаемый цикл, нескончаемый круговорот", – сказал он.

Высказывания Кордонского натолкнули журналиста на мысль, что проблему, возможно решить, если страна станет меньше, то есть "распадется на мелкие куски".

Кордонский также поддержал слова президента РФ Владимира Путина, что распад не поможет, поэтому надо беречь, что есть - отстаивать территориальную целостность.

Также ранее сообщалось, что в апреле прошлого года значительная часть олигархического окружения президента РФ Владимира Путина приняла решение о его отстранении.

При власти он остался достаточно случайно, а внесение изменений в Конституцию – расплата за возможность еще посидеть в президентском кресле. Такое мнение высказал лидер партии «Европейская партия Украины» Николай Катеринчук.

«Он понимает, что ему сейчас лучше переформатировать свое присутствие во власти и не оставаться на должности президента. Потому что он знает, что вокруг него кольцо уже сужается, и он может потерять власть. А если он потеряет власть, то это будет для него катастрофа», – отмечает Катеринчук.

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