Президент России Владимир Путин серьезно болен

Об этом заявила экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.

Подробности болезни она не сообщила. Однако экс-депутат отметила, что именно из-за болезни Путин так спешит доделать политические вопросы.

«Благодаря достоверным источникам стало известно о том, что Путин серьезно болен. В данный момент становится понятно, чем вызвана подобная спешка, когда речь заходит о реализации плана «B», — написала политик.

Однако вскоре этот пост ей пришлось удалить.

«Не прошло и суток, как неожиданно и необъяснимо возбудились "ответственные товарищи" в рефлексии на мое сообщение, содержащее информацию, полученную в Австрии, о состоянии здоровья Владимира Путина. Еще немного, и мне окончательно сломают страницы в Facebook и Instagram, прицепом еще и заблокируют половину Байнета. Да, пожалуйста, удаляю. Только дайте команду перестать орудовать там монтировкой. Ну и я ведь не против, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо», - написала Канопацкая.

Отметим, о проблемах со здоровьем Владимира Путина сообщается уже не в первый раз.

Недавно, на определенные странности обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

Его внимание привлекло свежее фото президента РФ, на котором тот сидит за столом на одном из официальных заседаний. На снимке четко видны судорожно сжатые кулаки Путина, которые, по мнению политолога, свидетельствуют о его проблемах со здоровьем.

«Опять кулачки онемели. Мы, конечно, понимаем, что есть "основная версия" и "запасные" - но основная явно сдает на глазах. Хромает, теперь уже и судороги пошли…», - отметил Голобуцкий.

Напомним, у Путина обнаружили необычное заболевание: "такой синдром был у Горбачева".

Как сообщала Politeka, Путин болен: «диагноз» случайно слили в сеть, «это неизбежно».

Также Politeka писала, что у Путина обнаружили серьезное заболевание: «такое же было у Сталина и Гитлера».