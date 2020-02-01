Андрей Пальчевский прокомментировал новый закон о СМИ, который хотят принять нардепы

Известный украинский телеведущий и бизнесмен высказался по этому поводу в эфире телеканала Newsone. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Примут этот закон. Который ограничит свободу слова, новая власть? Как вы думаете? Конечно, примут. Они его примут в таком виде, что гай шумит, потому что единственная угроза сейчас, которую они видят, это…знаете есть пословица такая «на каждый роток надо накинуть платок"… Вы понимаете, когда начинается проигрыш по экономическим показателям, и самое главное по индексу выполнения взятых на себя предвыборных обязательств...», - отметил он.

Пальчевский рассказал, что после своих публичных выступлений даже получает угрозы.

«А ведь я ничего страшного не делал. Я просто говорю правду. Тогда про Порошенко, а сейчас я хочу продолжить в том же духе. Вы понимаете, мне власть до фени. Мне много лет, я родился здесь, я надеюсь, я здесь умру, не от коронавируса, не надейтесь, через долгие годы, когда увижу, что в этой стране пошло что-то вперед. А если мы не будем гавкать, ни вы, ни я, ни все остальные, здесь будет то же самое, что с 1991 года», - заявил телеведущий.

Напомним, 27 декабря в Верховной Раде зарегистрировали проект нового закона о медиа№ 2693.

Дискуссионным вопросом во время общественного обсуждения стала процедура проведения интервью. В новом законопроекте есть норма, в которой указано: журналист, который берет интервью у должностного лица, обязан согласовать с ним написанный текст. Многие эксперты видят в этом цензуру.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».