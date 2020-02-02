По законодательству Украины выборы нельзя проводить там, где есть иностранные вооруженные формирования

Выборы на Донбассе должны состояться уже в октябре 2020 года

Об этом заявил помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью основателю "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

На нормандские переговоры Украина привезет новый пакет договоренностей, которые позволят провести местные выборы в октябре 2020 года.

«Надеюсь, что мы сделаем шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории Украины (и на Донбассе – ред.)», – отметил Ермак.

Помощник президента напомнил, что по законодательству Украины выборы нельзя проводить там, где есть иностранные вооруженные формирования. Украинская сторона будет решать, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям. Но это единственный документ, который сегодня согласован, там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов", – добавил Ермак.

Напомним, 16 января в Минске состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

29 января состоялось еще одно заседание. Стороны обсудили освобождение удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопрос границы, который сейчас контролируют оккупанты.

Напомним также, помощник президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о новой встрече, которая пройдет через несколько месяцев.

«Через 3 месяца будет встреча. В Берлине, я надеюсь, что да. Я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Украина пришла на эту встречу с новым пакетом договорённостей, надеюсь мы сделаем следующие шаги, чтобы выборы местные прошли по украинскому законодательству по всей территории Украины в конце октября», - отметил он.

Ермак также уточнил, что после разговора 31 декабря, стороны работают над двумя обменами, которые могут пройти в ближайшее время.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

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