Андрей Пальческий призвал, объяснить Зеленскому, что президент не может касаться экономических вопросов

Как передает Politeka.net , заявление по этому поводу он сделал в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

"Посоветуйте президенту, скажите президенту! Как опытный человек я могу сказать, но конечно не услышат. Услышат недоброжелатели, которые ему напоют в ухо. Но знаете я этого не боюсь. Так вот я хочу сказать, я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - убежден Пальческий.

Он отметил, что из инстинкта самосохранения он не может влезать в эти дела.

"Там мне по голове дадут. Вместо этого, эта султанщина, пренебрежение конституционными принципами, среди которых моя любимая статья о «державності української мови» и о свободе развития других языков, клятвы первого президента новой Украины, который писал братья и сестры я гарантирую вам все будет с русским языком хорошо. Выходит, Зеленский и на русском языке выигрывает избирательную компанию, все ждут перемен, и они наступают. Все школы русскоязычные закрыты", - говорит бизнесмен.

У Пальческого, как и у других русскоязычных украинцев возникает много вопросов по ходу программ , с которыми работает президент.

Бизнесмен недоумевает, почему нельзя выбросить нашим громадам на обсуждение самые насущные вопросы о земле, о языке, о движении в ту или иную сторону и таким образом прислушаться к мнению народа.

«И уже пользуясь решением народных масс, а мы же не темные народные массы, мы уже серые народные массы, а то и светлые народные массы, много читаем, тридцать лет даем штангу, набили как говориться шишки, так почему же этого не сделать, и ты уйдешь славным президентом, который слушал свой народ», - говорит он.

В заключении бизнесмен отметил, что ему хочется надеяться на то, что Зеленский понимает, что он делает.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».