Президент Владимир Зеленский рассказал, что вскоре должно произойти с платежками за тепло в Украине

Президент сообщил, что поставлена задача выровнять снижение сумм в платежках за теплоснабжение во всех областях Украины до 25-30%. Об этом говорится на его официальной странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отмечается, что в Черновицкой и Николаевской областях местные власти ничего не сделали для снижения начислений в платежках за декабрь.

По его словам, задача номер один - получить объяснения от властей, почему ничего не было сделано.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение… Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что с 1 февраля 2020 года без отопления могут остаться жители сразу 16 населенных пунктов в Украине.

Украине грозит коллапс и срыв отопительного сезона, поскольку из-за больших долгов отопление могут отключить в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах и других населенных пунктах.

В случае, если местные тепловики не погасят долги до конца первого месяца зимы, то НАК "Нафтогаз Украины" не сможет поставлять голубое топливо для отопления.

Общая сумма задолженности, как сообщают в пресс-службе монополиста, составляет 406 млн гривен. После перечисления этих средств "Нафтогаз" получит право поставлять в эти населенные пункты газ для нужд населения.

В "Нафтогазе" также добавили, что 19 из 37 проблемных коммунальных предприятий уже рассчитались с "Нафтогазом" за его услуги, поэтому срыва отопительного сезона в этих населенных пунктах не будет.

Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни. Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 1. Februar 2020

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.