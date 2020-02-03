Официальному Киеву стоит сохранять молчание в скандале вокруг президента США Дональда Трампа, которому хотят объявить импичмент
Об этом в интервью журналистам рассказал американский аналитик Саймон Анхольт, передает Апостроф.
По его словам, украинским властям лучше сохранять в этом скандале достойное молчание, чтобы не навредить еще недостаточно положительному имиджу своей страны.
"Я считаю, что лучше для Украины прямо сейчас - молчать с достоинством. Это все касается Трампа и не касается Украины. Сама история плохо пахнет и может запачкать всех и вся, кто к ней коснется", - объяснил Анхольт свою точку зрения.
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Американский эксперт также добавил, что на сегодняшний день имидж Украины не столь крутой или положительный, чтобы получить определенную выгоду из сложившейся ситуации.
А вот слабость национального имиджа Украины прекрасно иллюстрирует реакция международного сообщества на войну, которую развязала Российская Федерация.
"На обоих континентах Америки, в Азии, Африке и даже в Западной Европе есть люди, которые даже не уверены, что Украина - независимое государство. Поэтому совсем не удивительно, что международное общество не демонстрирует большой солидарности с ней. Это доказывает, что национальный имидж - это критический вопрос безопасности", - резюмировал Анхольт в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали, стало известно, как Трамп отомстил Зеленскому за отказ начать расследование против Байдена.
По словам задержанного соратника адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса, президент США дал указание вице-президенту Майку Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского, поскольку Киев якобы отказался продолжить расследование против оппонента Белого дома.
Парнас также добавил, что Киеву поставили резкий ультиматум: если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с Соединенными Штатами станут "испорченными".
Также мы сообщали о том, как именно Дональд Трамп шантажировал Украину. Ситуацию в мемуарах описал бывший советник лидера Белого дома Джон Болтон.
По его информации, Трамп затянул с военной помощью для Украины в размере 391 млн долларов с тем, чтобы заставить тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.
Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".
Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.