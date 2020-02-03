Официальному Киеву стоит сохранять молчание в скандале вокруг президента США Дональда Трампа, которому хотят объявить импичмент

Об этом в интервью журналистам рассказал американский аналитик Саймон Анхольт, передает Апостроф.

По его словам, украинским властям лучше сохранять в этом скандале достойное молчание, чтобы не навредить еще недостаточно положительному имиджу своей страны.

Дональд Трамп

"Я считаю, что лучше для Украины прямо сейчас - молчать с достоинством. Это все касается Трампа и не касается Украины. Сама история плохо пахнет и может запачкать всех и вся, кто к ней коснется", - объяснил Анхольт свою точку зрения.

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Американский эксперт также добавил, что на сегодняшний день имидж Украины не столь крутой или положительный, чтобы получить определенную выгоду из сложившейся ситуации.

А вот слабость национального имиджа Украины прекрасно иллюстрирует реакция международного сообщества на войну, которую развязала Российская Федерация.

"На обоих континентах Америки, в Азии, Африке и даже в Западной Европе есть люди, которые даже не уверены, что Украина - независимое государство. Поэтому совсем не удивительно, что международное общество не демонстрирует большой солидарности с ней. Это доказывает, что национальный имидж - это критический вопрос безопасности", - резюмировал Анхольт в общении с журналистами.

Трамп

Ранее мы сообщали, стало известно, как Трамп отомстил Зеленскому за отказ начать расследование против Байдена.

По словам задержанного соратника адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса, президент США дал указание вице-президенту Майку Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского, поскольку Киев якобы отказался продолжить расследование против оппонента Белого дома.

Парнас также добавил, что Киеву поставили резкий ультиматум: если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с Соединенными Штатами станут "испорченными".

Также мы сообщали о том, как именно Дональд Трамп шантажировал Украину. Ситуацию в мемуарах описал бывший советник лидера Белого дома Джон Болтон.

По его информации, Трамп затянул с военной помощью для Украины в размере 391 млн долларов с тем, чтобы заставить тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.