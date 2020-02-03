Обстрелы на Донбассе и гибель бойцов ВСУ говорит о том, что Владимир Путин нарушил главную договоренность с Владимиром Зеленским

Об этом в интервью Донбасс.Реалии рассказали эксперты.

По их словам, договоренность о режиме прекращения огня не сработает и перемирие на линии фронта не наступит до тех пор, пока официальный Киев будет подвергаться давлению со стороны Владимира Путина.

"Если бы Путин хотел зачистить Донбасс от боевиков – это случилось бы завтра. То есть надо понимать, что мир на Донбассе – это не цель Путина. Нет никакого сомнения, что эскалация – это инструмент давления и ее будут использовать постоянно", – утверждает аналитик Валерий Кравченко.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что срыв договоренностей о перемирии на Донбассе отлично вписывается в российскую тактику.

"То есть, еще один обмен, повышение эмоциональных ставок. И они показывают, что прекращение огня возможно только, если взять российские условия с политического трека", – утверждает он.

По словам Климкина, еще во время встречи лидеров стран Нормандской четверки Владимир Путин прямо заявил, что прекращение огня должно происходить параллельно с выполнением украинской стороной политической части Минских договоренностей.

А давление Кремля, уверены эксперты, необходимо для легализации российско-оккупационных группировок "Л/ДНР", и для самого Владимира Путина, отрицающего свое участие в войне на Донбассе.

"Россия очень хочет заставить Украину разговаривать с той стороной, которая, собственно, ведет огонь. То есть они говорят, что это не Россия, что это так называемые "ДНР" и "ЛНР". Соответственно, мол, если вы хотите прекратить убийства на линии фронта, остановить огонь и сделать постоянное перемирие – пожалуйста, разговаривайте с той стороной", – добавил Кравченко.

Другой же эксперт Богдан Петренко заявил, что президент Украины, "по сравнению с тем Зеленским, которого мы наблюдали в прошлом году", уже "остыл" к попытке решить этот болезненный для всей Украины вопрос.

"У него нет уже того запала, с которым он шел тогда на встречу. Когда он просто переступал через некоторые национальные интересы только для того, чтобы эта встреча состоялась. Но тем не менее, мне кажется, что у него еще осталось это представление, что какие-то личные договоренности с Путиным могут решить проблему войны на Донбассе", – объяснил он свою точку зрения.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский попал на крючок Владимира Путина. Такое мнение озвучил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

По его мнению, поведение Зеленского в Израиле было очень противоречивым: сначала он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить; потом, когда ему отказали, он все равно поехал.

По его словам, Зеленский не пошел на форум ведь, скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным на которую он надеялся. Но здесь также была ошибка Зеленского, ведь несколько политиков все же смогли пообщаться с президентом РФ на форуме. Эта возможность могла предоставиться и главе Украины.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи

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