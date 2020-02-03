Андрей Пальчевский рассказал, почему Украина беднее из года в год, и поделился своим видением того, как это изменить

Такое заявление украинский бизнесмен телеведущий сделал в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Мы прекрасно знаем, как говорил Достоевский, о подлости мы хорошо знаем. Мы знаем, где они (украденные старой властью средства, - ред.). Они поделились с тем, кто пришел к власти. Они делились всегда. Одна из украинских «традиций» это грабить деньги для того, чтобы были большие запасы, чтобы были деньги откупиться от следующей власти. Подобного рода уговорам поддаются почти все президенты. Их советники начинают нашептывать: «Давайте украдем пару миллиардов, потому что, когда они будут нас сажать в тюрьму в следующую пятилетку, как говорит Володя, то мы может откупиться», - заявил Пальчевский.

При этом он напомнил об обещанных посадках.

«Посадка явилась бы подтверждением намерений того или иного правителя. Серьезности поссориться с теми, кто сделал Украину несчастной. «Олигархов не будет», - говорит каждый пришедший. «Бандиты будут сидеть в тюрьмах», - говорит Ющенко», - отметил телеведущий.

Пальчевский завил, что улучшить ситуацию в Украине могла бы смена формы правления.

«Чем больше я общаюсь и читаю, а читаю я, поверьте с утра до вечера, тем больше я понимают, что в Украине нельзя иметь президента. Я очень надеюсь, что мы закончим с этим, ведущим нас в никуда постом, который возник у нас каким-то, прошу прощения, обезьяньим образом. По принципу «все делают, давайте и мы сделаем». Надо понимать, что есть страны, которые чудесно существуют без президента. Их десятки, они процветают», - заявил он.

Мы должны понимать, что 30 лет с президентами мы двигаемся не в ту сторону. Не в ту. Мы становимся беднее. Андрей Пальчевский

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».