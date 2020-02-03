Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал изменения в Конституцию Украины

Во время заседания Согласительного совета парламента в понедельник, 3 февраля, он заявил, что на пленарной неделе с 4 по 7 февраля планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Основной Закон.

"На этой пленарной неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопрос относительно закрепления пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов. Я думаю, что все народные депутаты, большая часть народных депутатов, поддерживала эти инициативы, которые были определены Президентом как безотлагательные. Мы имеем позицию Конституционного суда, и, я надеюсь, будем иметь хороший результат при рассмотрении этого законопроекта в стенах Верховной Рады Украины", - отметил Разумков.

Он добавил, что на данное время около 400 законопроектов внесены в главный и почти столько же есть в дополнительном плане.

Также глава парламента отметил, что Рада переходит к новому формату работы.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский решил переписать Конституцию. Президент внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменение сразу нескольких статей.

Речь идет о статьях Конституции Украины 118-120, 132, 133, 140-144, которые касаются процесса децентрализации. В документе ничего не говорится о предоставлении оккупированным российскими войсками спецстатуса.

В законопроекте также прописано, что представлять государство в областях, округах и городе Киеве будут назначенные с подачи правительства префекты. Срок работы такого префекта ограничен тремя годами.

Напомним, Зеленский перепишет Конституцию: важный законопроект уже в Раде, подробности.

Как сообщала Politeka, Конституцию Зеленского высмеяли едкой фотожабой, украинцы в ауте: "Вождя не волнует".

Также Politeka писала, что украинские депутаты оказались под ударом, подписан важный документ: что изменилось.