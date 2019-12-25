В сети метко высмеяли проект изменений в Конституцию

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский предложил на рассмотрение Верховной Раде указанный проект, пишет Рoliteka.net.

По документу, украинцам предлагают изменить систему административно-территориального устройства. В частности, говорится о замене глав местных государственных администраций на префектов, которые будут назначаться и освобождаться президентом. Префект будет также иметь право блокировать решения местных советов.

В сети не оставили эту тему без обсуждения. Так, появилась яркая фотожаба, на которой изображены герои фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"Ты смотри, глава райадминистрации теперь - префект", - говрит один другому.

"Участковый - шериф. А мы куме - "индейцы", - отвечает второй.

Таким образом, автор намекает, что проблемы "индейцев" вождя не волнуют.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской области Игоря Бондаренко и главу Львовской области Маркияна Мальского во время совещания.

"Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подумывает разогнать весь Кабинет министров во главе с премьером Гончаруком.

Такая информация появилась в Telegram-канале "УП. Off the record".

По данным источника, команда президента Украины намерена переформатировать Кабмин и уволить некоторых министров.

Напомним также, что Владимир Зеленский и его команда выбрали неправильную тактику переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В результате нормандский саммит принес не те результаты, на которые рассчитывала Украина.

Об этом рассказал российский журналист и блогер Аркадий Бабченко.

Он отметил, что результаты саммита в Париже оказались не слишком удачными для Украины. Среди того, что удалось «навязать» Киеву Бабченко отметил не особо выгодный газовый контракт, изменения в Конституцию, в частности предложения о громадах и децентрализации, а также имплементацию формулы Штайнмайера.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место

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