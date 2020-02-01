Таможня в Одессе ежедневно получает от 5 млн гривен в качестве взяток

Об этом народный депутат Андрей Холодов написал в своем Facebook, публикуя новое письмо от своих читателей

Политик отметил, что ежедневный недобор по таможенным сборам в бюджет составляет около 200 миллионов гривен, но только в одной Одессе якобы ежедневно за легальное оформление товаров платят по 5 млн взятки.

Андрей Холодов также задался вопросом, кому именно идут эти $200 тысяч.

"На доплаты персоналу таможенных офисов? Там что, низкие официальные зарплаты – и нужно доплачивать людям, чтобы они хоть как-то работали? Даже если так – очевидно, что не вся же сумма идет на это. Остальное куда? Опять деньги получают все, кроме бюджета. Хотя всерьез рассуждать об этом – бред. Это все - чистой воды криминал", - утверждает нардеп в своем Facebook.

По его словам, проблему с взятками на таможне можно решить, если проанализировать кейс ЦНАПов в Украине.

"Практику, когда нужно платить даже за легальное и законное оформление документов, кстати, успешно побороли в вопросе выдачи паспортов. Раньше нужно было платить за «ускорение» выдачи паспортистам. Я в прошлом году платил только официальную сумму и только в бюджет. Кейс ЦНАПов говорит о том, что проблему можно решить. Не знаю, может предложить Максиму Нефедову поучиться у МВД, как нужно устранять коррупционные процессы?", - резюмировал Холодов в своей публикации.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Холодов мощно разнес главу таможни Максима Нефедова. Нардеп несколько месяцев назад предоставил Нефедову информацию о его подчиненном, которого ловили на взятке. Время идет, но воз и ныне там.

"Я спросил его (Нефедова, - прим. ред.), может ли человек, которого дважды ловили на получении взяток и таможенных схемах с занижением стоимости импорта, сделать карьеру в Новой Таможне. Максим Нефьодов ответил мне, что, конечно же, нет.

Я назвал фамилию известного таможенного схемщика и несколько фактов из его творческой биографии, а затем попросил Максима разобраться. Чтобы проверить всю информацию действительно нужно время. Прошло 2 месяца. Юрий Васильевич Савчук продолжает занимать должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны", - возмущенно заявил Андрей Холодов.

Напомним, депутат Холодов назвал главную проблему с продажей земли.

Как сообщала Politeka, Холодов разнес главу таможни Нефедова, важное заявление.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов назвал пять проблем с электронными акцизными марками.