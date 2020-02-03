Андрей Пальчевский заявил, что Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний по посадкам чиновников

Известный украинский телеведущий и бизнесмен обратил внимание на большой промах президента в эфире телеканала NEWSONE. Пальчевский считает, что этот момент можно считать показателем того, стоит ли в будущем верить команде президента.

«Не было сделано со стороны президента самого главного - посадок, которые, как вы понимаете, являются мерилом и индикатором того, стоит ли верить этой власти или нет», - подчеркнул Пальчевский.

Он также заявил, что без справедливого привлечения к ответственности украинских нардепов наша страна не сможет адекватно развиваться в экономическом плане. Кроме того, эксперт заметил, что добиться привлечения инвестиций от олигархов также будет очень трудно. По словам Пальчевского, с момента избрания новой власти не было принято ни одного серьезного действия.

Отметим, в беседе с политологом Юрием Романенко народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук прокомментировала громкий скандал со своим однопартийцем Евгением Брагаром (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Так, она рассказала, как в партии отреагировала на слова депутата, предложившего пенсионерке продать «элитную» собаку ради оплаты коммуналки.

«Он правда молодой политик, но это точно не позволяет ему таким образом объяснять, что делать пенсионерам», - заявила она.

В то же время депутат отметила, что изначальная проблема не в самом депутате, а в том, что дискуссия пошла не в то русло. В частности, Верещук обратила внимание на то, что на сегодняшний день топ-менеджеры крупнейших украинских государственных компаний зарабатывают миллионы, в то время как пенсионеры не могут оплатить коммуналку.

По словам Верещук, внутри «Слуги народа» эта история вызвала бурную дискуссию, участники которой разделились на две группы.

«Дискуссия делилась на группу людей, которые постили своих собачек и говорили, что они их в обиду не дадут; и группу людей, которые понимают, что происходит. Они требовали от медиа-группы, которая должна заниматься медиа-стратегией во фракции, ответов: так мы будем дальше продолжать зашквары или будем пробовать стабилизироваться, наконец, поставить на тех людей, которые умеют говорить, и работать уже более-менее системно», - рассказала нардеп.

Напомним, Пальчевский раскрыл циничную традицию украинской власти.

Как сообщала Politeka, Пальчевский пояснил Зеленскому, чем опасно его вмешательство в экономику.

Также Politeka писала, что Пальчевскому в РФ придется отвечать за слова Зеленского.