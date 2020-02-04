Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский прокомментировал последние действия власти, объясняя негодование украинцев

Как передает Politeka.net, Пальчевский записал видеообращение, которым поделился у себя на странице в соцсети Фейсбук (чтобы посмотерть, проскролльте вниз). Телеведущий "попрощался" со "слугами", отметив, что теперь "веры им не будет никогда".

слуги народа, верховная рада, кабмин

Эксперт жестко прошелся по ситуации с "продажей собачки" (напомним, депутат Евгений Брагар от "Слуги" посоветовал старушке продать животное, чтобы заплатить за коммуналку), по космическим платежкам за газ (вместо обещанного понижения), а также по продаже земли и попыткам повлиять свободу слова.

"Недолго музыка играла, недолг фраер танцевал... Я о "Слуге народа". Все низкие цифры, которые они получили, на самом деле неправда - они гораздо ниже, чем мы все думаем. Зеленский распустил прошлый парламент, сославшись на то, что у него нет легитимности. У этого нет вообще. Это моноблок людей, которые говорят глупости в соответствии с тем, что сказал руководитель парламента. Он запрещает им говорить глупости о продаже собак... Хочется спросить, а о продаже земли вы не хотите запретить, или о закрытии свободы слова? Хватит играть в игру под названием "царь хороший, бояре плохие". Мне кажется от моноблока полетят пух и перья. И те, кто думает, что у украинского народа, как у обманутой девушки, хватит "хисту" все это терпеть, ошибаются. Потому что "женишок" и земельку нашу хочет продать, и газ обещал подешевле, вышло подороже, а теперь еще и собачек, а потом землю, а затем и свободу... а потом, мы знаем, миллиарды, чемоданы, Ростов или Израиль". 

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Прощайте, Слуги... Веры вам не будет...

Прощайте, Слуги... Дьвола... Веры вам не будет... никогда

Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 4. Februar 2020

Владимир Зеленский

Ранее мы сообщали, Пальчевский выразил мнение, что президенту Владимиру Зеленскому следует держать дистанцию от экономических процессов в стране.

"Я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - заявил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».