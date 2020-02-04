Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский прокомментировал последние действия власти, объясняя негодование украинцев

Как передает Politeka.net, Пальчевский записал видеообращение, которым поделился у себя на странице в соцсети Фейсбук (чтобы посмотерть, проскролльте вниз). Телеведущий "попрощался" со "слугами", отметив, что теперь "веры им не будет никогда".

Эксперт жестко прошелся по ситуации с "продажей собачки" (напомним, депутат Евгений Брагар от "Слуги" посоветовал старушке продать животное, чтобы заплатить за коммуналку), по космическим платежкам за газ (вместо обещанного понижения), а также по продаже земли и попыткам повлиять свободу слова.

"Недолго музыка играла, недолг фраер танцевал... Я о "Слуге народа". Все низкие цифры, которые они получили, на самом деле неправда - они гораздо ниже, чем мы все думаем. Зеленский распустил прошлый парламент, сославшись на то, что у него нет легитимности. У этого нет вообще. Это моноблок людей, которые говорят глупости в соответствии с тем, что сказал руководитель парламента. Он запрещает им говорить глупости о продаже собак... Хочется спросить, а о продаже земли вы не хотите запретить, или о закрытии свободы слова? Хватит играть в игру под названием "царь хороший, бояре плохие". Мне кажется от моноблока полетят пух и перья. И те, кто думает, что у украинского народа, как у обманутой девушки, хватит "хисту" все это терпеть, ошибаются. Потому что "женишок" и земельку нашу хочет продать, и газ обещал подешевле, вышло подороже, а теперь еще и собачек, а потом землю, а затем и свободу... а потом, мы знаем, миллиарды, чемоданы, Ростов или Израиль".

Ранее мы сообщали, Пальчевский выразил мнение, что президенту Владимиру Зеленскому следует держать дистанцию от экономических процессов в стране.

"Я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - заявил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».