Пропагандистів Володимира Путіна розкритикували за міфи про виняткову роль Росії в закінченні Другої світової війни, які несуть небезпеку для всього світу

Так, український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю радіо "Ехо Москви" розповів, як пропагандисти Кремля використовують трагедії концтабору Аушвіц - Біркенау в свою користь.

Він звернув увагу на пости російських коментаторів, які часто пишуть, що саме російська армія звільнила Освенцім і Європу, а потім, починають виправлятися, що це була радянська армія. Після прочитання їх постів виникає таке відчуття, що саме Володимир Путін всіх урятував і відкрив ворота в Освенцим.

"Мені здається, якось дивно, коли про нашу спільну перемогу говорять виключно представники Російської Федерації. Ті самі люди, які почали після 2014 року рухати кордони в Європі, за вказівкою яких вбивають громадян України – як в Криму, так і на Донбасі", – з обуренням висловився український журналіст.

До всього іншого, він зазначив, що такі лицемірні заяви про трагедію Голокосту на тлі останніх подій, на які вони закрили очі і не звертають увагу - лише крок до нової катастрофи.

Цимбалюк зауважив, що такі поняття, як "русофобія і антисемітизм" російська влада чомусь використовують через кому. Але ж весь світ почав страждати "русофобією" лише після 2014 року. Адже тут виходить, що використовується трагедія 75-річної давності, щоб виправдати дії російського держави тут і зараз.

Також раніше повідомлялося, що скандальній політик РФ Володимир Жириновський запропонував об'єднати Україну, Росію і Білорусь, за свою заяву він тут же отримав потужний рознос.

Такі ідеї одіозного російського дупутата обурили українського журналіста Романа Цимбалюка, який яскраво поставив на місце єхидного Жириновського.

Журналіст не тільки висміяв ідеї Жириновського, але і застеріг любителів "русского мира" від необдуманих дій, адже вони можуть поплатиться за свої ідеї.