Незважаючи на гучний провал Володимира Путіна, Україні все одно доведеться жити поруч з Росією

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український журналіст в ефірі російської радіостанції Ехо Москви вирішив в черговий раз підколоти Володимира Путіна за провал з вигаданою "Новоросією", яку лідер Кремля намагався створити на окупованих українських територіях.

"Дякуючи Богу, очевидно, так сталося, що ми з вами – сусіди. І цей факт не може змінити навіть Володимир Путін. Хоча спроби були. Ви ж хотіли один час не з Україною сусідами, а з "Новоросією". Але зараз від цього пішли", – потроллил Роман Цимбалюк.

За словами журналіста, який через роботу змушений жити в РФ, додав що, незважаючи на сусідство, Україна ніколи не зможе позбутися того шраму, який з'явився в її історії після 2014 року.

"Шрам нікуди не дінеться. У підручниках українських і російських історія Криму написана по-іншому абсолютно. В українських підручниках Росія є державою-окупантом української землі", – резюмував Роман Цимбалюк в ефірі російської радіостанції.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна дорого заплатить за поступки Зеленського та його команди. За словами Романа Цимбалюка, останні заяви президента України Володимира Зеленського і його оточення про готовність до мирного врегулювання конфлікту з РФ, грають проти інтересів нашої країни.

Він зазначає, що влада України повторює про світі ще з виборчої кампанії, але це не допомагає Україні закінчити збройний конфлікт на Донбасі. Тому вони вже стали заручниками власних обіцянок, адже обіцяли світ, а його все немає і немає.

"Представник "слуг народу" в Давосі в інтерв'ю російським ЗМІ почав виправдовуватися, що у нас точно немає військового плану звільнення Донбасу. Про це говорить і президент", – обурився Цимбалюк.

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