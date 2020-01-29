Незважаючи на гучний провал Володимира Путіна, Україні все одно доведеться жити поруч з Росією

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український журналіст в ефірі російської радіостанції Ехо Москви вирішив в черговий раз підколоти Володимира Путіна за провал з вигаданою "Новоросією", яку лідер Кремля намагався створити на окупованих українських територіях.

роман цимбалюк

"Дякуючи Богу, очевидно, так сталося, що ми з вами – сусіди. І цей факт не може змінити навіть Володимир Путін. Хоча спроби були. Ви ж хотіли один час не з Україною сусідами, а з "Новоросією". Але зараз від цього пішли", – потроллил Роман Цимбалюк.

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За словами журналіста, який через роботу змушений жити в РФ, додав що, незважаючи на сусідство, Україна ніколи не зможе позбутися того шраму, який з'явився в її історії після 2014 року.

"Шрам нікуди не дінеться. У підручниках українських і російських історія Криму написана по-іншому абсолютно. В українських підручниках Росія є державою-окупантом української землі", – резюмував Роман Цимбалюк в ефірі російської радіостанції.

донецк, луганск, донбасс

Раніше ми повідомляли про те, що Україна дорого заплатить за поступки Зеленського та його команди. За словами Романа Цимбалюка, останні заяви президента України Володимира Зеленського і його оточення про готовність до мирного врегулювання конфлікту з РФ, грають проти інтересів нашої країни.

Він зазначає, що влада України повторює про світі ще з виборчої кампанії, але це не допомагає Україні закінчити збройний конфлікт на Донбасі. Тому вони вже стали заручниками власних обіцянок, адже обіцяли світ, а його все немає і немає. 

"Представник "слуг народу" в Давосі в інтерв'ю російським ЗМІ почав виправдовуватися, що у нас точно немає військового плану звільнення Донбасу. Про це говорить і президент", – обурився Цимбалюк.

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