Україні варто серйозно зайнятися зміцненням своєї обороноздатності, зважаючи на нову заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеозверненні на YouTube. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Цимбалюк прийшов до такого висновку після слів спікера російського президента про те, що політика росії по відношенню до України залишається без змін.

На думку відомого журналіста, таку заяву з країни-агресора повинно насторожити влади України, і змусити зміцнювати обороноздатність.

Журналіст нагадав відповідь Пєскова на питання про те, чи можна вважати заміну російського "куратора" з питань Донбасу Владислава Суркова Дмитром Козаком говорить про тм, що РФ йде на покращення відносин з Україною.

"Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. І глава держави неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами", – заявив прес-секретар Путіна.

Саме в цих словах Цимбалюк побачив прихований натяк на те, що Росія не має наміру виводити свої війська з українських територій, і закликав владу зробити відповідні висновки.

"Виходить, що Володимир Путін останні п'ять років якраз і займається тим, що "налагоджує відносини з Україною. Чому це відбувається таким дивним чином, я не знаю. Тому що якщо ти хочеш налагоджувати стосунки, то, напевно, дивно відправляти в сусідню країну людей вирішувати військові питання, а потім пояснювати, що там танки і артилерія з'являються від країн, які симпатизують" окупаційним адміністраціям на Донбасі", – сказав журналіст.

Він підкреслив, що реакція влади України повинна бути серйозною.

"А перед цим ще був Крим. І тут маса якихось взаємовиключних моментів. Але Пісків про що говорить? Що політика змінюватися не буде. Путін далі буде "покращувати відносини з Україною, щоб не було протистояння. І в цьому ключі я думаю, що українській владі потрібно розвивати комплекси ППО", – резюмував Цимбалюк.

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