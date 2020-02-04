Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал реакцию Москвы на визит американцев

Об этом Лукашенко заявил в разговоре с журналистами, передает «Белта». По словам белорусского лидера, период холода в белорусско-американских отношениях прошел. Поэтому его возмущает тот факт, что Россия озабочена улучшением этих отношений.

«Никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира»- подчеркнул Лукашенко.

По его словам, прошел период, когда США и Беларусь находились в плохих отношениях и смотрели друг на друга через толстую стенку. По мнению Лукашенко, на улучшение отношений с американцами повлияла помощь белорусов при задержании людей с ядерными материалами, а также дружественная политика и помощь в урегулировании конфликта на Донбассе. Лукашенко возмутил тот факт, что Кремль упрекает их за дружбу с США, хотя сами россияне тоже пытаются наладить с ними отношения.

«А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними лезут целоваться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли», - отметил президент.

Он напомнил, что Беларусь ничего не говорила, когда Владимир Путин ездил в Америку, после чего просил Лукашенко быть с американцами помягче, попытаться наладить с ними отношения. По словам белорусского лидера, Путин сам просил его налаживать отношения с американцами, а теперь в Кремле взволнованы по этому поводу.

Отметим, что во время встречи с Лукашенко Майк Помпео обещал Беларуси помощь. Переговоры Лукашенко с представителем США длились 2 часа. Лукашенко поблагодарил Помпео за то, что тот не побоялся приехать в Беларусь несмотря на слухи о диктатуре в этой стране.

Напомним, что Александр Лукашенко наплевал на россиян и нанес фатальный удар по амбициям Путина: "Это монстры".

Как сообщала Politeka, Лукашенко выставил на посмешище Путина перед всем миром: "Он заслужил".

Также Politeka писала, что Александр Лукашенко добил Путина и неожиданно договорился с США.