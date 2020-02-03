Створення Союзної держави Росії і Білорусі з тріском провалилося, проте білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує тролити російського колегу Володимира Путіна

Кремль перестарався з примусом Білорусі до здачі свого суверенітету. Перекриття поставок нафти обернулося тим, що Лукашенко почав закуповувати її в інших країн, зробивши висновок про «надійність» партнерів.

Про це у своєму блог пише Кирило Сазонов.

«У перспективі перегляд ціни на транзит російської нафти через Білорусь, загальне охолодження відносин і останній політичний ляпас Путіну від Лукашенка – цілком логічний хід», – констатує автор.

З цього приводу в Кремлі почалася паніка, оскільки такої зухвалості від Лукашенка ніхто не чекав, а Путін з «великого збирача земель» перетворився на відверте посміховисько.

«Окупував Крим і захопив шматочок Донбасу? Так, але назавжди втратив Україну. Тепер українці практично не реагують на спроби образити їх з боку росіян, а ось за фразу «братський народ» цілком можна отримати по голові. І ніякої «Новоросії» не вийшло – її прихильників ганяли по Запоріжжю, Харкову, Одесі – скрізь. Захопити силою вийшло лише Донецьк і Луганськ, але це швидше вийшла низькобюджетна пародія на руський мир», – пояснив блогер.

З 31 січня по 5 лютого Володимир Путін хотів спробувати таки домовитися з президентом Білорусі, запросивши його в Сочі. Однак той відмовився від поїздки. Більше того, якраз у ці дні в Мінську з візитом перебував держсекретар США Майк Помпео.

Про те, який важливий гість прилетів в Білорусь, в країні навіть не приховували, про це писали всі державні ЗМІ.

«Тобто глава республіки Білорусь не просто принизив кремлівського візаві, а виставив його на посміховисько перед усім світом. Ось така зміна геополітичних пріоритетів. І будемо справедливими – Кремль заслужив таке ставлення. Він заслужив навіть більшого, але це трохи пізніше…», – підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, Лукашенко добив Путіна і несподівано домовився зі США.

Як писала Politeka, що Білорусі загрожує сценарій Донбасу, ватажок "ДНР" поставив Лукашенко перед фактом

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко переплюнув Путіна і звернувся до Зеленського.