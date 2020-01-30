Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним

Про це розповів директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Арсеній Сивицький.

Як пише UDFПутін запросив Лукашенка провести коротку відпустку в Сочі з 31 січня по 5 лютого.

"Якщо гіпотетично припустити, що така пропозиція з боку Путіна надійшло, то тут проглядаються паралелі з його попереднім запрошенням в Сочі в 2019 році. Тоді з-за цієї поїздки Лукашенко був змушений скасувати свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де, за деякими даними, планувалася зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель", - зазначив Сивицький.

При цьому він вказав, що в зазначені дати Помпео буде перебувати в регіоні.

"Можливе запрошення Путіна може бути цікавим тактичним ходом з боку Кремля, який спрямований на спробу зриву переговорів між Білоруссю і США на найвищому рівні", - припустив Сивицький.

За його словами, від результатів зустрічі Лукашенка і Помпео буде залежати подальший розвиток відносин між США і Білоруссю, тому що держсекретар фактично третя особа в американській політиці.

"Тому країна повинна бути досить переконливою під час переговорів з Помпео. І найкращий спосіб продемонструвати прихильність нормалізації відносин – особисту участь у переговорах глави держави", – резюмував політолог.

Нагадаємо, 25 січня Олександр Лукашенко першим привітав Володимира Зеленського з днем народження.

Він, зокрема, висловив сподівання на подальше поглиблення дружби двох народів і пообіцяв сприяти процвітанню України.

Крім цього білоруський лідер згадав про ІІ Форумі регіонів Білорусії та України, що відбувся 4 жовтня 2019 року, зазначивши, що залишився дуже задоволений результатами зустрічі, а також тим, як на даному етапі реалізуються досягнуті під час двосторонньої зустрічі президентів домовленості.

Нагадаємо, Лукашенко перейшов до шантажу Путіна, президента РФ не позаздриш.

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