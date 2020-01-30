Президент невтішно висловився про Росію і її уряд

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив владу в тому, що вони підкидають проблеми для білоруської економіки

Лукашенко впевнений, що потрібно серйозно попрацювати, щоб вирішити всі проблеми. Адже Росія зробила "подарунок" для економіки. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу президента республіки Білорусь.

«У цьому році ми повинні дуже серйозно попрацювати, щоб подолати негативні явища, які є в економіці, особливо пов'язані з Росією. Ті втрати, які підкинули наші брати, ми повинні нівелювати за рахунок інших напрямків», — зазначив Бацька.

За його заявою, республіці Білорусь, як експортної країні, потрібно налагоджувати відносини з найрозвиненішими країнами світу. Крім Росії, до них належать Китай, Євросоюз, а ще США.

«Це монстри, з якими за щастя вважають співпрацювати будь-які держави», — сказав президент.

Раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко розсмішив фанатів серіалу "Відьмак".

У грудні 2019 року вийшов перший сезон довгоочікуваної екранізації від Netflix саги Анджея Сапковського "Відьмак". Серіал відразу ж став культовим і завоював серця фанатів, окреме місце посіла пісня барда Жовтцю, яку сотні фанатів по всьому світу почали переспівувати. Олександр Лукашенко не втримався і також «виконав» популярний хіт, а відео з його голосом з'явилося в мережі YouTube на каналі SanSan.

Повідомлялося, що Олександр Лукашенко знайшов спосіб, як уникнути закупівель нафти в Російській Федерації.

Стало відомо, що Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup. Як відомо, ця компанія є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи за максимальної схожості характеристик товару.

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