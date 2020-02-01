В мережі відреагували на обіцянку Помпео для Лукашенка, назвавши його «провалом Путіна»

Штати оголосили готовність постачати Білорусь нафтою за конкурентними цінами. Про це заявив держсекретар Майк Помпео після переговорів з Олександром Лукашенко в Мінську, пише місцеве видання БЕЛТА (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною якоїсь іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою. Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас", – оголосив Помпео.

Майкл Помпео також висловив думку, що вже давно було пора провести візит держсекретаря США в Білорусь.

Між тим, в соціальних мережах обіцянку американців вже назвали провалом російського президента Володимира Путіна.

«Путін і Білорусь профукав. Черговий геостратегічний провал Путіна. 20 років поставляв за копійки нафту і газ, і в підсумку, примудрився все про**ать все. Гнати треба таких геостратегов поганою мітлою», «У всякому разі, Білорусь позбавиться від агресивного шантажу монополіста – Росії, і забезпечить свою безпеку», «Навіть Лукашенко вже відвернувся. Скоро Зімбабве продавати будете», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко звинуватив владу в тому, що вони підкидають проблеми для білоруської економіки. Лукашенко впевнений, що потрібно серйозно попрацювати, щоб вирішити всі проблеми. Адже Росія зробила "подарунок" для економіки.

За його заявою, республіці Білорусь, як експортної країні, потрібно налагоджувати відносини з найрозвиненішими країнами світу. Крім Росії, до них належать Китай, Євросоюз, а ще США.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко знайшов спосіб, як уникнути закупівель нафти в Російській Федерації.

Стало відомо, що Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup. Як відомо, ця компанія є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи за максимальної схожості характеристик товару.

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