Вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой из России озвучил неприятные высказывания против Украины

Скандальный замглавы нелегитимной Госдумы России Петр Толстой, которого избрали вице-спикером ПАСЕ, грязно выругался в адрес Украины.

Как сообщает Politeka.net, подборку его скандальных высказываний сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на канале-Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Петр Толстой заявил, что нельзя говорить ни о каком возврате территорий Украины, Абхазии и Южной Осетии.

Цимбалюк, в свою очередь отметил, что такая риторика одиозного россиянина – это образец того, на что обречены любые попытки договориться с Россией.



Ко всему прочему, Толстой показал свое отношение к украинским коллегам в ПАСЕ, разразившись достаточно оскорбительными высказываниями. Он дал понять, что россияне в отличии от украинцев избранная раса. А украинцы находятся в самом низу.

"Честно говоря, слышали много комментариев, что теперь новая украинская делегация, которая совершенно иначе будет строить свою работу. Это люди Зеленского, такие прям с низов", – съязвил вице-спикер ПАСЕ, отметив, что такие ожидания не сбылись.

Толстой также перешел на личные оскорбления, когда рассуждал о борьбе украинской делегации с пропагандой РФ.

"Мы представляем все-таки великую страну. Мы стараемся быть выше этого. Если мы начнем на их уровне выяснять отношения, то опустимся до такого состояния диалога с моськами, которые гавкают. Пускай гавкают. Караван идет все равно", – ехидно заявил россиянин.

Цимбалюк отметил, что такими фразами российская сторона снова показывает, что не умеет вести дипломатический диалог, продолжая "гавкать на импперском".

Пользователи сети прокомментировали видео Цимбалюка. Примечательно, что не только украинцы согласились с мнением журналиста и разнесли заявления Толстого, были среди них и россияне.

"Называет великой страну,которая ворует унитазы. Смешно", "Кто дал право этому козлине толстому говорить от лица великой державы? Великая держава находится на 137 месте по правам человека, 57 по ввп, первое место в мире по пьянству ,и возможно первое место в мире по дебилизации населения", "Сталин сказал, что от фашизма Европу освободили объединенные силы, а не одна рашка. Пусть читают Сталина, дурачье".

Напомним, что Цимбалюк раскрыл жестокий план Путина по Украине: "Россия идет на...".

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