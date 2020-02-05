Еще одна европейская страна выступила против Российской Федерации из-за Второй мировой

Стало известно, что Франция поддержала Польшу в ее претензиях к России касательно ответственности за начало Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления перед студентами Ягеллонского университета.

Кроме того, глава Франции добавил, что Российская Федерация отрицает реальное положение дел.

По его словам, Франция всегда будет выступать против тех, кто пытается переписать историю и сделать виноватыми лишь одну сторону конфликта.

"Я хочу подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто хочет отрицать реальность. Мы против любой попытки фальсифицировать историю. Я вижу, что российский подход к переосмыслению Второй мировой войны нацелен на то, чтобы польский народ чувствовал себя виноватым. Это исключительно политический проект", – отметил Макрон во время своего выступления.

Также ранее сообщалось, что между Москвой и Варшавой продолжает накаляться обстановка со взаимными обвинениями. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский обратился с требованием к главе Кремля рассказать правду о Холокосте.

Так, Шинковский отверг обвинения Путина, включившего Польшу в список государств, которые виновны в развязывании Второй мировой войны.

Напомним, Эрдоган отомстил Путину за ликвидацию турецких военных.

Как Politeka писала, Путин загнал Россию в тупик и получил мощную пощечину.

Также Politeka сообщала, что у Зеленского появилось решение поставить Путина на место, победа не за горами.