Реджеп Таїп Ердоган під час поїздки в Україну послав для президента РФ Володимира Путіна жорсткий сигнал

Український журналіст, ведучий і блогер Віталій Портніков, прокоментував на сторінках видання Вelsat.eu візит президента Туреччини в Україну і події, що передували йому. На його думку, турецький президент "дуже вчасно" приїхав в Київ.

Журналіст зазначив, що зараз перед Ердоганом стоїть непростий вибір: піти з Ідліба, поступившись Путіну і показавши свою нездатність конкурувати з ним в Сирії, або зважитися на серйозну конфронтацію з Москвою. Судячи з усього, Ердоган почав обирати другий варіант.

Портніков наголосив, що на це вказує те, що саме зараз турецький лідер проводить переговори з Володимиром Зеленським. До всього іншого, на камери вітає українських воїнів словами "Слава Україні!" - вітання, яке не люблять в РФ. А пізніше заявляє, що Туреччина не буде погоджуватися з анексією Кримського півострова, тому буде підтримувати права кримських татар.

Журналіст переконаний, що на тлі запланованого Меджлісом кримських татар маршу на Крим слова Ердогана будуть виглядати в очах влади РФ "відверто провокаційними".

Поїздка турецького президента збіглася з загибеллю турецьких військових в Ідлібі від рук російських "іхтамнетів" та їх союзників - армії Асада. Тим не менш, в будь-якому випадку Реджеп Тайіп Ердоган приїхав у Київ "дуже вчасно".

"Після трагічних подій в Сирії він вирішив показати Путіну, що може вплинути на позиції Росії саме там, де у Кремля не менші, а навіть більші інтереси, ніж в Сирії та на Близькому Сході в цілому", - резюмував Портников.



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