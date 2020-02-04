Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним стрімко втрачає статус "світової бензоколонки"

Про це у своєму блозі написав військовий оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, Володимир Путін і РФ отримали потужний ляпас після виснаження родовищ нафти, епідемії коронавіруса і дій Білорусі.

"Коли ціни на нафту і газ зростали як на дріжджах, росла і економіка РФ. Але коли нафта стала знижуватись, а газ отримав перспективи пробити позначку нижче $300 за тисячу кубометрів, потім нижче $200, а зараз і нижче $100, остання надія на виживання системи в РФ стала вичерпуватися", – нагадав блогер.

Коваленко також зазначив, що епідемія коронавіруса обвалила нафтовий ринок, опустивши ціну на нафту сорту Brent більш ніж на 15%, з $66 за барель до $56. Техаська WTI і зовсім пробивала позначку $51 за барель, втративши більше 16%. Володимир Путін і РФ відчули сильний удар, оскільки в ціні також впали і мідь, нікель, алюміній, олово, якими Москва торгує.

"Другим по-справжньому серйозним ударом для Росії можна вважати відмову від її газу з боку Польщі. Але по-справжньому несподіваний удар завдала Білорусь. Адже небажання Москви йти назустріч Мінську в питанні цін на нафту, змусило РБ шукати альтернативу російському “чорному золоту”. І ця альтернатива була знайдена – держсекретар США Майк Помпео запевнив президента Білорусі, що штати можуть забезпечити РБ нафтою в повній мірі", – озвучив оглядач нюанси.

Він зазначив, що в разі, якщо США зможуть реалізувати цей проект, то це буде тотальне фіаско зовнішнього вектора Кремля. Тобто, своїм економічним і енергетичним диктатом Володимир Путін загнав Росію у глухий кут.

"З роками “світова бензоколонка” починає втрачати свій статус. І це навіть без згадування того, що її родовища продовжують стрімко виснажуватися, а розвивати нові вона не в силах", – резюмував Коваленко в своїй статті.

Також ми розповідали про те, що Володимир Зеленський потрапив на гачок Володимира Путіна. Таку думку озвучив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс.

На його думку, поведінка Зеленського в Ізраїлі було дуже суперечливим: спочатку він сказав, що не поїде на форум, якщо йому не дадуть виступити; потім, коли йому відмовили, він все одно поїхав.

За його словами, Зеленський не пішов на форум адже, швидше за все, йому відмовили у зустрічі з Путіним на яку він сподівався. Але тут також була помилка Зеленського, адже кілька політиків все ж змогли поспілкуватися з президентом РФ на форумі. Ця можливість могла трапитися і голові України.

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