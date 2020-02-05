Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк провел экскурсию по депутатской столовой и познакомил с меню

Об этом сообащет Politeka.net со ссылкой на видео нардепа в Youtube (для просмотра видео просмотрите до конца)

"Времена, когда можно было дёшево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли, к сожалению:)", - подписал свой сюжет Беленюк.

"Сейчас у меня на один обед уходит примерно 300 гривен. Вот сегодня взял себе тарелку борща, картофельное пюре с отбивной, салат с красной рыбой, перепелиным яйцом и икрой. Заплатил за это 280 гривен. Судите сами", - сказал нардеп.

Действительно, на некоторые продукты питания в столовой Рады цены можно сравнить с обычными кафе. Впрочем, есть в меню и достаточно простые и дешевые блюда.

Так, геркулесовая каша с изюмом обойдется в 25 грн, омлет с сыром - 35 грн, голубцы обойдутся в 64 грн. Дороже всего обойдутся блюда из рыбы. За 100 гр филе судака в Раде просят 79 грн, а сьомги - 185 грн.

Беленюк внимательно остановился на прайсе.

Пользователи Youtube не могли пройти мимом интересной экскурсии и активно принялись комментировать запись. Надо сказать, что большинство комментариев были гневными.

" Когда же они нажрутся - им все мало и все для них "дорого"(. Идите работать, поживите на наши зарплаты! Тут 100 г. икры уцененной в радость...."

"спс за видео конечно, но теперь я понимаю, что такое "Зажрались", цены народные а ЗП не народные...((( печаль... вам бы слугам и зарплаты как у всех, посмотрел бы, что вы кушали бы"

"Цены вполне себе рыночные, зато ассортимент очень и очень :-)"

"не рабам там покушать нельзя))", "Плачется, дорого, блин, ему. А Вы подумали о тех, кто живёт на 1600 грн. в месяц, хотя прожиточный минимум в этой типа стране немного больше 4 тыс., да и то не посчитана эта цифра. Платят незащищенным в 2.5 раза ниже уровня нищеты! Это геноцид украинцев!!! Что ваша политсила сделала хотя бы минимального"

Другие пользователи вспомнили про то, что Беленюк является прославленным борцом и требуют битвы.

"Не ну чекаємо вже на двобій з ківою,шуфричем та рештою жоппоблока ;)"

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