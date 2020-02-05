Украина движется к «финляндизации», которую «слуги народа» пытаются привить обществу

Такое мнение озвучил украинский военный эксперт, политический обозреватель и блогер Алексей Арестович в эфире телеканала «Прямой» передает replyua.net.

По словам военного эксперта, украинское общество подводят к одному сценарию. Обществу пытаются навязать «финляндизацию», которая должна стать наиболее оптимальным вариантом для Украины.

Эксперт напомнил, что «финляндизация» предполагает наличие в государстве самоцензуры. В частности, для Украины это значит, что страна не имеет права вести никакую антироссийскую деятельность. А самое главное и опасное, что наша страна должна прекратить любое сопротивление РФ.

Арестович назвал несколько знаковых вещей, которые говорят о том, что Украина движется к этому сценарию. Например из официального интернет-сайта СБУ ищезла картинка козака, поражающего двуглавого орла, которая многие годы находилась на заглавной странице.

«На самом деле сегодня есть достаточно большое количество признаков того, что вопрос с «финляндизацией» Украины действительно фактически решен, и сейчас просто рассчитывают практичные шаги», - резюмировал Арестович.



Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может лично встретится с Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал военный и политический эксперт Алексей Арестович.

"Думаю что они должны встретится и поговорить на актуальные темы. В смысле логическом, а не в смысле этическом. Скорее всего они пообщаются неофициально или через своих представителей или в присутствии определенных лиц. За посредничества того же Нетаньяху, принимающей стороны", - считает эксперт.

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