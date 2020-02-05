Андрей Пальчевский рассказал о том, как ужесточить вертикаль власти в Украине

Известный украинский телеведущий и бизнесмен в интервью телеканалу NEWSONE рассказал о том, что вопреки ожиданиям украинцев с приходом новой власти количество чиновников, которые приходят в правительство исключительно ради работы на «сладких местах», не уменьшилось. Пальчевский подчеркнул, что в украинском обществе все еще очень актуален запрос на справедливость.

По словам эксперта, сейчас у Владимира Зеленского остается не так много вариантов, как улучшить ситуацию во власти.

«Первый вариант – это людишек своих перебрать, как говорил Иван Грозный, «перетрахивать», как говорит президент Лукашенко, к которому, кстати, на полном серьезе приехал не много не мало Помпео и даже нефть пообещал», - рассказал ведущий.

Он привел Беларусь в пример как страну, где народ доволен жесткими действиями президента, который периодически «устраивает разносы и реально убирает и сажает людей».

«Поэтому если Владимир Александрович Зеленский наберет сейчас группу скажем так «кровожадных» и начнет сносить головы, то это может его удержать у власти и удержать его авторитет. Если этого не произойдет, ему придется делиться властью. Например, делегировать экономику другим людям», - рассказал Пальчевский.

Он считает, что Зеленский пока не до конца осознал ответственность, которая лежит на его плечах.

Отметим, что ранее Пальчевский уже подчеркивал, что Зеленский как президент Украины не должен касаться экономических вопросов.

По его словам, глава государства до сих пор не осознал, что по Конституции он не может плотно касаться экономических вопросов.

"Посоветуйте президенту, скажите президенту! Как опытный человек я могу сказать, но конечно не услышат. Услышат недоброжелатели, которые ему напоют в ухо. Но знаете я этого не боюсь. Так вот я хочу сказать, я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - заявил Пальчевский в эфире телеканала.

Напомним, Пальчевский не сдержался и указал Зеленскому на его главную ошибку.

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