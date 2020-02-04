Владимир Зеленский как президент Украины не должен касаться экономических вопросов
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, передает Politeka.net (
По его словам, глава государства до сих пор не осознал, что по Конституции он не может плотно касаться экономических вопросов.
"Посоветуйте президенту, скажите президенту! Как опытный человек я могу сказать, но конечно не услышат. Услышат недоброжелатели, которые ему напоют в ухо. Но знаете я этого не боюсь. Так вот я хочу сказать, я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - заявил Пальчевский в эфире телеканала.
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Украинский бизнесмен также отметил, что Владимир Зеленский мог бы не лезть в экономические вопросы даже исходя из инстинкта самосохранения.
"Там мне по голове дадут. Вместо этого, эта султанщина, пренебрежение конституционными принципами, среди которых моя любимая статья о «державності української мови» и о свободе развития других языков, клятвы первого президента новой Украины, который писал "братья и сестры, я гарантирую вам, все будет с русским языком хорошо". Выходит, Зеленский и на русском языке выигрывает избирательную компанию, все ждут перемен... И они наступают — школы русскоязычные закрыты. Это удар...", - эмоционально добавил Пальчевский.
Он также заявил, что у него несколько вопросов относительно программ, с которыми работает глава государства Владимир Зеленский.
Пальчевский порекомендовал президенту "вбросить" на обсуждение украинскому обществу насущные вопросы о земле, о языке, о движении в ту или иную сторону, чтобы потом власть могла прислушаться к мнению украинцев.
«И уже пользуясь решением народных масс, а мы же не темные народные массы, мы уже серые народные массы, а то и светлые народные массы, много читаем, тридцать лет даем штангу, набили как говориться шишки, так почему же этого не сделать, и ты уйдешь славным президентом, который слушал свой народ», - резюмировал телеведущий в эфире.
Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.
Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.
Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».