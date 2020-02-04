Владимир Зеленский как президент Украины не должен касаться экономических вопросов

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, глава государства до сих пор не осознал, что по Конституции он не может плотно касаться экономических вопросов.

"Посоветуйте президенту, скажите президенту! Как опытный человек я могу сказать, но конечно не услышат. Услышат недоброжелатели, которые ему напоют в ухо. Но знаете я этого не боюсь. Так вот я хочу сказать, я не понимаю каким образом политик, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что президент страны Украина не должен касаться экономических вопросов, так плотно, как это делали все остальные", - заявил Пальчевский в эфире телеканала.

Украинский бизнесмен также отметил, что Владимир Зеленский мог бы не лезть в экономические вопросы даже исходя из инстинкта самосохранения.

"Там мне по голове дадут. Вместо этого, эта султанщина, пренебрежение конституционными принципами, среди которых моя любимая статья о «державності української мови» и о свободе развития других языков, клятвы первого президента новой Украины, который писал "братья и сестры, я гарантирую вам, все будет с русским языком хорошо". Выходит, Зеленский и на русском языке выигрывает избирательную компанию, все ждут перемен... И они наступают — школы русскоязычные закрыты. Это удар...", - эмоционально добавил Пальчевский.

Он также заявил, что у него несколько вопросов относительно программ, с которыми работает глава государства Владимир Зеленский.

Пальчевский порекомендовал президенту "вбросить" на обсуждение украинскому обществу насущные вопросы о земле, о языке, о движении в ту или иную сторону, чтобы потом власть могла прислушаться к мнению украинцев.

«И уже пользуясь решением народных масс, а мы же не темные народные массы, мы уже серые народные массы, а то и светлые народные массы, много читаем, тридцать лет даем штангу, набили как говориться шишки, так почему же этого не сделать, и ты уйдешь славным президентом, который слушал свой народ», - резюмировал телеведущий в эфире.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».