Скандальный нардеп Илья Кива набросился на генерального прокурора Руслана Рябошапку с требованием его отставки

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в последнее время регулярно попадает в громкие скандалы. Один из них разгорелся после его конфликта с ветераном АТО Михаилом Майманом.

Именно этот инцидент и послужил причиной «срыва» Кивы в среду, 5 февраля, на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом рассказал журналист Андрей Павловский. Отмечается, что Кива назвал драку с Майманом "инцидентом" и заявил о том, что именно ветеран ударил его, а не наоборот. Судя по всему, нардеп недоволен вмешательством генпрокурора в расследование этого инцидента.

«Меня ударил гражданин Майман, проходящий по делу по расхищению и разворовыванию предприятия в Херсонской области. Но Майман, понимая, что провокация провалилась, едет в ГБР, где его перехватывает ваш заместитель Чумак… Если вы допускаете такие ляпы по отношению к нардепам, то что говорить обычным гражданам!», - возмутился нардеп.

Он заявил, что Рябошапка должен уйти в отставку, чтобы у украинцев появился шанс быть защищенными.

Нардеп также пожаловался на преследование. По его словам, он стал целью из-за своего членства в оппозиционной фракции, а также борьбы с организованной преступностью. Кива также признался, на какие жертвы ему якобы пришлось пойти из-за этого.

«Своих детей, Руслан Георгиевич, мне пришлось вывезти за границу», - рассказал депутат, при этом не став уточнять, о какой именно стране идет речь.

Ранее мы сообщали, Кива "вляпался" в очередной громкий скандал. Журналисты засняли его переписку с якобы депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским. Украинский народный избранник справился у российского коллеги о его самочувствии, а затем начал набирать сообщение, в котором резко высказался о премьере Алексее Гончаруке и правительстве в целом. При этом Кива не гнушался матерных выражений.

В беседе с журналистами Кива подтвердил, что переписывался с Жириновским. Впрочем пресс-служба последнего опровергла эту информацию, назвав "фейком".

Напомним, скандал с перепиской Кивы и Жириновского получил продолжение: добрались даже до Путина.

Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с Кивой в центре Киева.

Также Politeka писала, что скандальный Кива переплюнул "собак" Брагара и дал свой совет украинцам.