Накануне важнейшего решения о запуске рынка земли в Украине партию "Слуга народа" раздирает междоусобная "война"

Как передает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист и телеведущий Андрей Пальчевский в комментарии "112.ua" по поводу обысков, которые силовики провели в здании телеканала "1+1" 5 февраля.

По словам Пальчевского, в "Слуге народа" идет внутрипартийная борьба.

"В истории подобные вещи уже были... В Германии это называлось грубой фразой "ночь длинных ножей" - это, когда какая-то часть партии сводила счеты с другой партией. Дубинский (нардеп, телеведущий программы "Гроші" на "1+1" - прим. ред) в свое время сделал для "Слуги народа" ... 15 процентов голосов (возможно, это я по-скромному сказал). Поэтому идет внутрипартийная борьба в вершинах власти, и все это в преддверии серьезнейшего голосования, которое состоится завтра по земле... И мое нутро ... украинское... чувствует "стрем", потому что рейтинг партии абсолютно не соответствует той низкой цифре, которую они придумывают для себя и для руководителя страны", - отметил Пальчевский.

Эксперт добавил, что упомянутая выше "свара", а также решение о продаже земли могут привести к расколу "Слуги народа". Но у президента Владимира Зеленского есть шанс все исправить.

"Если завтра будет принято очередное непопулярное решение... а, как вы понимаете, 75% украинцев против быстрой продажи земли (почему не посоветоваться с народом, почему не сделать того, что обещали - референдум?) Подобного рода свара, которая началась там наверху может привести к расколу, тем более, что Владимир Зеленский вовремя не поменял руководителя правительства и заодно пять одиозных министров ... Для себя все понял, и больше критиковать этих всех "деятелей" не хочется. Я думаю, сейчас нам всем, тем, кто любит родину, надо думать о том, как сколачивать новую силу, как идти вперед, потому что вот этот год оправданий и надежд, в моем случае, не оправдался... У Зеленского есть еще шанс исправиться. Завтра после голосования он может сказать, что ветирует этот закон (о продаже земли, - прим.ред.), но злые языки говорят, что он так не настроен"

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

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