Голова Кабміну Олексій Гончарук заявив про виконання завдання президента Володимира Зеленського, що стосується "космічних" зарплат і премій чиновників
Як передає Politeka.net, Гончарук повідомив про те, що зарплати міністрів, їх заступників та інших чиновників прив'яжуть до середньої заробітної плати по країні.
"Тобто якщо у всіх зарплата буде зменшуватися, то у чиновників теж, - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі прем'єр-міністра. - Зарплата міністрів та їх заступників у діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат".
Окремо Гончарук прокоментував величезні премії:
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"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - тепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад".
Також відтепер вся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною і буде розкриватися щомісяця.
Також уряд звернувся до спостережної рада НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від великих виплат премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їх перегляд у бік зменшення.
Раніше ми повідомляли, наприкінці минулого року в країні розгорівся скандал з приводу величезних зарплат міністрів і чиновників. Наприклад, за грудень Гончарук заробив 67 тисяч гривень. А його віце-прем'єр Дмитро Кулеба – 86 774 гривень. Куди більше "відхопив" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - 186 541 гривню. А ще більше пощастило міністру економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Мілованову – 222 592 гривні.
Президент Зеленський зажадав від Гончарука, під яким захиталося крісло прем'єра, розібратися в ситуації і відрегулювати питання з зарплатами.
Нагадаємо, політичний аналітик, перший заступник Національної громадської телерадіокомпанії України (2015-2017) Олександр Харебін прокоментував питання з зарплатами.
"Політик, що йде на посаду міністра, має розуміти масштаб своїх потреб, чи задовольняє його рівень життя, який зарплата міністра не забезпечить, тому що перехід з бізнесу в політику – вкрай складна процедура", - зазначив Харебін.
Нагадаємо, зарплати в Кабміні Гончарука: українцям розкрили сумну правду, не заслуговують тих грошей"
Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.