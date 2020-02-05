"Якщо у всіх зарплата буде зменшуватися, то у чиновників теж"

Голова Кабміну Олексій Гончарук заявив про виконання завдання президента Володимира Зеленського, що стосується "космічних" зарплат і премій чиновників

Як передає Politeka.net, Гончарук повідомив про те, що зарплати міністрів, їх заступників та інших чиновників прив'яжуть до середньої заробітної плати по країні.

"Тобто якщо у всіх зарплата буде зменшуватися, то у чиновників теж, - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі прем'єр-міністра. - Зарплата міністрів та їх заступників у діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат".

Окремо Гончарук прокоментував величезні премії:

"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - тепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад".

Також відтепер вся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною і буде розкриватися щомісяця.

Також уряд звернувся до спостережної рада НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від великих виплат премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їх перегляд у бік зменшення.

Раніше ми повідомляли, наприкінці минулого року в країні розгорівся скандал з приводу величезних зарплат міністрів і чиновників. Наприклад, за грудень Гончарук заробив 67 тисяч гривень. А його віце-прем'єр Дмитро Кулеба – 86 774 гривень. Куди більше "відхопив" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - 186 541 гривню. А ще більше пощастило міністру економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Мілованову – 222 592 гривні.

Президент Зеленський зажадав від Гончарука, під яким захиталося крісло прем'єра, розібратися в ситуації і відрегулювати питання з зарплатами.

Нагадаємо, політичний аналітик, перший заступник Національної громадської телерадіокомпанії України (2015-2017) Олександр Харебін прокоментував питання з зарплатами.

"Політик, що йде на посаду міністра, має розуміти масштаб своїх потреб, чи задовольняє його рівень життя, який зарплата міністра не забезпечить, тому що перехід з бізнесу в політику – вкрай складна процедура", - зазначив Харебін.

Нагадаємо, зарплати в Кабміні Гончарука: українцям розкрили сумну правду, не заслуговують тих грошей"

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.