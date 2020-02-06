Андрей Билецкий на фоне скандала с принятием закона о рынке земли раскрыл главную тактику нынешней власти

Лидер «Национального корпуса» в своем Телеграм-канале напомнил о том, что его организация изначально выступала против распродажи украинской земли. Билецкий вспомнил о том, как люди выходили на протесты против скандального закона еще в декабре прошлого года, а власть пыталась их «запугать полицейскими дубинками и слезоточивым газом».

«Бесполезно - сегодня под стенами Рады снова тысячи украинцев. Фермеры, которые вышли за право работать на своей земле, Национальный Корпус, который встал на их защиту - сегодня мы представляем абсолютное большинство украинцев, которых тупо отказываются слышать», - возмутился политик.

Он указал на то, что власть пытается решить все по-тихому в кулуарах, уговаривая депутатов проголосовать за противоречивый закон.

«Сейчас же тактика власти - договорняки в кулуарах. Сегодня вопрос земли на повестке дня, и «слуги» уже радуются, что договорились о необходимых голосах. Даже Зеленский, наверное, не имея более важных дел, приезжал в парламент уговаривать депутатов голосовать за их закон», - рассказал Билецкий.

Он отметил, что «Нацкорпус» следит за ситуацией в Верховной Раде с тревогой и подчеркнул, что организация будет бороться, чтобы сохранить Украину.

Ранее Билецкий заявлял, что уменьшение количества народных депутатов позитивно скажется на украинском бюджете.

«Думаю, тут нельзя говорить о росте качества работы Верховной Рады, потому что количественные показатели, их сменные, они ни к чему не могут привести. С другой стороны - фактически, население страны сократилось на, примерно, четвертую часть. Даже немного больше. И, соответственно, сократив парламент - мы уменьшим давление на бюджет. Качество все равно будет низким, но хотя бы давление», - отметил он.

Билецкий утверждает, что его движение выступало за сокращение количества народных избранников еще во времена экс-президента Петра Порошенко. Также, как и прекращение действия «мажоритарки».

Напомним, Билецкий рассказал, чем обернется сокращение депутатов Рады.

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