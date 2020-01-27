РФ не пощадит тех, кто не захотел поддаваться влиянию "старшего брата"

Главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский пригрозил Беларуси, отметив, что Александр Лукашенко никогда не сможет сбежать от объединения с Российской Федерацией

Как сообщает Politeka.net, такое заявление он сделал в личном Telegram-канале.

Террорист заявил, что раньше все воспринимали Беларусь, как придаток Российской Федерации, потом началась борьба Лукашенко за влияние: "испугался утраты контроля и нажитого непосильным трудом, и саботировал создание Союзного государства". Но чтобы он не делал, а судьбы Союзного государства Беларуси не избежать.

По словам главаря террористов "ДНР" раньше мир наблюдал за человеком, который имел смелость сыграть с Российской Федерацией при помощи радикалов. Но теперь он прячется где-то в Ростове. Скорее всего, террорист говорит о беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

Ходаковский выразил уверенность в том, что в будущем Беларусь может охватить волна русофобии, но в этом случае РФ не пощадит тех, кто не захотел поддаваться влиянию "старшего брата". Поэтому они выступят против антироссийской политики и Беларуси не понравится, что с ними сделает Россия.

При этом, террорист неожиданно съязвил, отметив, что сама Россия в этом случае будет утверждать, что "совершенно не при чем", как она это делает после оккупации Донбасса и аннексии Крымского полуострова.

Кроме того, Беларусь не сможет ничего сделать, если РФ начнет действовать, ведь они боятся повторения сценария Донбасса на своей территории.

"Но вряд ли пророссийские силы в Беларуси, если они там есть, после истории с Донбассом рискнут поднять голову, хотя, может, я и ошибаюсь", – написал главарь террористов, пригрозив Беларуси.

Напомним, Лукашенко перешел к шантажу Путина, президенту РФ не позавидуешь.

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