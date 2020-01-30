Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от встречи со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным

Об этом рассказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Как пишет UDF, Путин пригласил Лукашенко провести короткий отпуск в Сочи с 31 января по 5 февраля.

"Если гипотетически предположить, что такое предложение со стороны Путина поступило, то здесь просматриваются параллели с его предыдущим приглашением в Сочи в 2019 году. Тогда из-за этой поездки Лукашенко был вынужден отменить свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где, по некоторым данным, планировалась встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - отметил Сивицкий.

При этом он отметил, что в названный период Помпео будет находиться в регионе.

"Возможное приглашение Путина может быть интересным тактическим ходом со стороны Кремля, который направлен на попытку срыва переговоров между Беларусью и США на высшем уровне", - предположил Сивицкий.

Он отметил, что от результатов встречи Лукашенко и Помпео будет зависеть дальнейшее развитие отношений между США и Беларусью, потому что госсекретарь фактически третье лицо в американской политике.

"Поэтому страна должна быть достаточно убедительной во время переговоров с Помпео. И лучший способ продемонстрировать приверженность нормализации отношений – личное участие в переговорах главы государства", – подытожил политолог.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко первым поздравил Владимира Зеленского с днем рождения.

Он, в частности, выразил надежду на дальнейшее углубление дружбы двух народов и пообещал содействовать процветанию Украины.

Помимо этого белорусский лидер вспомнил о II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, отметив, что остался очень доволен результатами встречи, а также тем, как на данном этапе реализуются достигнутые во время двухсторонней встречи президентов договоренности.

Напомним, Лукашенко перешел к шантажу Путина, президенту РФ не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко готовит мощный удар по России, Путин доигрался.

Также Politeka писала, что Лукашенко нанес мощный удар по Путину, конкуренты РФ потирают руки.