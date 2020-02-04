Депутат Слуги народа Евгения Кравчук не смогла проголосовать в Раде за закон из-за своей ошибки
Евгения Кравчук в социальных сетях рассказала, как она подвела партию во время голосования за сокращение народных депутатов в Украине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку нардепа.
"Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за два законопроекта проездным метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования. Очень стыдно перед фракцией и нашими избирателями за такую ситуацию", – написала Кравчук.
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Депутат добавила, что направила спикеру Рады письмо с просьбой засчитать ее голос. Но украинцы под публикацией были не очень благосклонны к Кравчук:
"За время восьмой каденции чем только не голосовали. Чаще всего платежной карточкой", "Ключ от домофона в метро к турникету ни разу не прикладывала? У меня бывало", "И за них проголосовали 73%", "Проголосовали, не проголосовали, вроде от этого что-то зависит", "Это как в анекдоте: Тарас, это ты? Ой, я такая уставшая", "Говорят, если использовать зеркало вместо карты для голосования, то система работает".
Ранее мы сообщали, что президент Украины не сможет назначать руководителей НАБУ и ГРБ - в Верховной Раде Украины не захотели предоставить президенту больше полномочий.
Стало известно, что «за» соответствующие изменения в Конституцию проголосовали всего 214 депутатов, что не является большинством голосов, точнее, необходимым минимум для принятия изменений.
Президент не сможет назначать на должность и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности и увольнять их членов.
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