Народный депутат от «Слуги народа» Александр Кабанов решил обсудить изменения во внешности Юлии Тимошенко прямо в зале Верховной Рады

Многочисленные истории с фотографиями переписки нардепов, сделанными прямо во время заседаний Рады, судя по всему, ничему не научили «Слуг народа». Так, еще один представитель партии президента «спалился» в Раде за не самой профессиональной деятельностью. Об этом пишет TK Media.

Депутат Александр Кабанов попал в объективы камер 4 февраля во время переписки со своей женой Яной. Сначала они обсуждали свои личные вопросы, однако в какой-то момент нардеп решил поделиться с супругой новостями с работы. Темой для обсуждения стала «пластика» Юлии Тимошенко.

«А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», - написал депутат.

Позже он не забыл поделиться и своим впечатлением от внешности политика, скромно описав его одним словом: «Хороша». После этого депутат убрал телефон.

Александр Кабанов входит в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания в Раду он был сценаристом студии «Квартал 95».

Стоит отметить, что в сети действительно обратили внимание на странную внешность лидера "Батькивщины". Некоторые даже заподозрили ее в пластической операции.

До этого мы писали о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сменила имидж. Фото Юлии Владимировны с новой прической опубликовали в Инстаграм. Изменившаяся Тимошенко появилась на Согласительном совете. Она разделила длинные светлые локоны на две части: верхнюю собрала в небольшой хвостик на затылке, закрепив бесцветной резинкой, остальные - распустила.

"Первая Согласительная года, последняя Согласительная сессии", - подписан кадр.

Кроме восторженных комментариев, пользователи отмечают, что несмотря на преображение все же заметно, "как постарела Тимошенко".

Отметим, как правило Юлия Владимировна меняет имидж в преддверии важных событий и новых поворотов в ее деятельности.

Также в конце 2019 года вспомнила давно забытую косу, закрученную в "бублик" на голове. Так, она появилась с этой прической в ноябре во время визита в Хорватию, где проходил Саммит и Конгресс Европейской народной партии. Перед этим событием разразился скандал между Тимошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Многие тогда отметили, что, возможно, перемены во внешнем облике сулят перемены и в политическом плане - якобы Тимошенко переходит в оппозицию.

Напомним, Тимошенко сменила прическу и поразила украинцев новой внешностью.

Как сообщала Politeka, Тимошенко попалась на горячем, видео элитного кортежа слили в сеть.

Также Politeka писала, что Тимошенко резко высказалась о Крещении и нарвалась на гнев украинцев.